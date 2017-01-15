"مكافحة العدوى" ندوة تثقيفية في مركز إعلام بنها بالقليوبية

نظمت الإدارة الصحية في محافظة القليوبية بالتعاون مع مركز النيل للإعلام والتعليم والتدريب في بنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة تثقيفية حول مكافحة العدوى وسبل الوقاية منها.



وأوضحت الدكتورة داليا الحديدي مسئول مكافحة العدوى بالإدارة الصحية ببنها خلال الندوة أنواع العدوى والوسائط الناقلة لها والعوامل المساعدة على حدوث الأمراض بالإضافة إلى وسائل الوقاية الطبيعة والاحتياطات القياسية التي يجب أن تتوافر داخل المنشآت الصحية.

وأكدت ريم الحسيني مديرة مركز النيل للإعلام على أنه تم التنسيق مع الإدارة الصحية في بنها والجهات المعنية على إطلاق حملة توعوية تجوب مدارس محافظة القليوبية مع بداية العام الدراسي؛ وذلك لرفع الوعي بمخاطر العدوى وطرق الوقاية منها انطلاقًا من مبدأ الوقاية خير من العلاج وتحييدًا لانتشار الأمراض المعدية بين طلبة المدارس.



