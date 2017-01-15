محافظ بني سويف يكرم 54 من أوائل الشهادات الأزهرية على مستوى المحافظة

كرم المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، 54 من أوائل الشهادات الأزهرية "الابتدائية، والإعدادية، والثانوية" للعام الدراسي 2018 ـ 2019 بقاعة قصر الثقافة بمدينة بني سويف، بحضور فضيلة الشيخ سيد عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، والشيخ محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عصام سيد بمنطقة بني سويف الأزهرية، ووجيه عبد الرازق رئيس مدينة بني سويف، ومديري الإدارات، والمعاهد الأزهرية، والطلبة الأوائل المكرمين، وأولياء الأمور.



بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، ثم تلاوة بعض آيات القرآن الكريم، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة، ثم قام المحافظ بتكريم 54 طالبًا وطالبة بواقع 19 طالبًا وطالبة للشهادة الابتدائية، و18 طالبًا وطالبة للشهادة الإعدادية، و17 طالباً وطالبة للثانوية الأزهرية "8 طلاب بشعبة العلمي، و7 طلاب للشعبة الأدبية، و2 لشعبة العلوم الإسلامية"، كما كرم المحافظ ووكيل الوزارة لقطاع المعاهد الأزهرية ببني سويف، ومديري الإدارات الأزهرية السبعة، حيث تم منح المكرمين دروع وشهادات تقدير نظير تفوقهم وتميزهم.

وهنأ محافظ بني سويف الطلاب الأوائل، محفزًا لهم على مواصلة النجاح والتفوق والتعلم ليكونوا دعاة الخير لبلدهم، ونشر الدين الإسلامي بتعاليمه السمحة والوسطية، ومواجهة الأفكار المغلوطة، والهدامة، والمتطرفة، التي تروج لها بعض الجماعات الإرهابية، مؤكدًا مكانة الأزهر الشريف المحلية والعالمية.

كما أعرب المحافظ عن سعادته لتكريم أبناء المحافظة المتفوقين علميا، مؤكدًا أن التعليم هو قاطرة التقدم، وطلاب العلم هم حملة مشاعل التنوير الذين يحملون على عاتقهم بناء مصرنا الحديثة، موجهًا تحية إعزاز وتقدير لأولياء الأمور لدورهم في رعاية أبنائهم وتوفير المناخ المناسب لأبنائهم للتفوق، معربًا عن تقديره للقائمين على العملية التعليمية بالأزهر الشريف لما بذلوه من جهد والوصول إلى هذا الأداء المتميز.

من جانبه قدم الشيخ سيد عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية الشكر للمحافظ، لحرصه على تكريم الأوائل من أبناء الأزهر الشريف، وتقديم كل أوجه الدعم للارتقاء والنهوض بالعملية التعليمية بالمحافظة، مؤكدًا أن هذا التكريم يعد تكريمًا لمنطقة بني سويف الأزهرية ولجميع العاملين بها.