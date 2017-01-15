محافظ أسيوط ينعى 7 عمال لقوا مصرعهم في حادث سير بطريق أسيوط – سوهاج

نعى اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط ، اليوم ببالغ الحزن والأسى 7 عمال من أبناء المحافظة لقوا مصرعهم في حادث سير على طريق أسيوط – سوهاج الزراعى بمحافظة سوهاج والذى وقع مساء أمس أثناء عودتهم من مقر عملهم بمحافظة سوهاج وأسفر عن وفاتهم وإصابة آخرين.

وقدم محافظ أسيوط - في بيان صادر اليوم – خالص التعازى لأسر الضحايا داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين .

كما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم كافة المساعدة والعون لأسر المتوفيين.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد وفاة 7 عمال من أبناء المحافظة في حادث سير بمحافظة سوهاج وأسفر الحادث عن وفاة 7 أشخاص وهم (علي محمد كامل 19 سنة وحسن سيد سيد 36 سنة وعلي سعيد حامد 20 سنة ومحمد عبدالمنعم محمد 28 سنة ومجدي عبدالمنعم محمد 23 سنة ومصطفى محمد دياب 19 سنة مقيمين بقرية درنكه التابعة لمركز أسيوط ووفاة آخر من مركز أبنوب) .

وكلف المحافظ رئيسا مركزي أسيوط وأبنوب بتقديم واجب العزاء لأسر الضحايا.



