لجنة الأزهر تختتم زيارتها لإقامة فرع الجامعة بالوادي الجديد

اختتم وفد جامعة الأزهر زيارته لمركز الداخلة للوقوف على أهم المقومات التى تمتلكها محافظة الوادى الجديد تمهيدًا للبدء فى إجراءات إنشاء فرع لجامعة الأزهر بمدينة موط.

وأكد النائب تامر عبد القادر عضو مجلس النواب عن محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء أن اللجنة بدأت زيارتها منذ يومين، واختتمها اليوم، وذلك بعد موافقة وترحيب فضيلة الإمام الأكبر أ. د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بإنشاء فرع الجامعة بالوادى الجديد، وذلك من خلال استغلال بعض المباني التابعة للمحافظة وغير المستغلة لتكون مقرات لكليات الجامعة.

وأشار عبدالقادر إلى أن الاجتماع الذى استضافته المحافظة بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، ووفد جامعة الأزهر المكون من الأستاذ الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور محمود صديق عميد كلية الطب، ونائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط، وأحمد عباس أمين عام مساعد فرع الجامعة بأسيوط، كان مثمرًا وتطرق للعديد من أشكال التعاون بين جامعة الأزهر والمحافظة.

كما أعلن أنه جرى الاتفاق بين المحافظة ووفد جامعة الأزهر،على التعاون الطبى لتوفير الخدمة الطبية الملائمة لأهالي الوادى من خلال مستشفيات جامعة الأزهر ومستشفيات الوادى الجديد.

وأشاد عبدالقادر بموقف د. يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر، والذى حصر المحفزات التى يمكن طرحها على أعضاء هيئة التدريس بفروع الجامعة بالمحافظات الأخرى لإقناعهم بالعمل فى فرع الجامعة المزمع افتتاحه فى مدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد.

من جانبه أضاف د. يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أنه سيتم الإعداد لتنظيم ندوة لشباب جامعة الأزهر للتعرف على محافظة الوادى الجديد، وطبيعتها وثرواتها الطبيعية، مرحبًا بعقد منتدى الشباب لطلاب جامعة الأزهر الذى يتم الإعداد له حاليًا بمحافظة الوادى الجديد لزيادة أشكال التعرف على المحافظة.

وأشار عبدالقادر، إلى أنه جري تأجيل زيارة مدينة الداخلة لمعاينة بعض المبانى الجاهزة والمطروحة لإنشاء فرع الجامعة وأماكن لمبيت أعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلى سكن للطالبات للأسبوع الأول من ديسمبر المقبل على أن تستغرق الزيارة بين يومين وثلاثة أيام.

وأضاف أن اللجنة قامت بزيارة كلية الزراعة بجامعة الوادى الجديد، واطلعت على مقومات الجامعة خلال اجتماع مع الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور أيمن كيلانى وكيل كلية الزراعة، حيث رحب رئيس الجامعة بالتعاون والتنسيق مع جامعة الأزهر فى كل المجالات.



