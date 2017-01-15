رئيس جامعة المنيا يشهد افتتاح أسبوع شباب الجامعات لمتحدي الإعاقة

شهد الدكتور مصطفي عبد النبي عبد الرحمن ،رئيس جامعة المنيا ، افتتاح أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة والمقام بجامعة المنوفية تحت رعاية وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات المصرية، وذلك خلال الفترة من 1-6 سبتمبر الجاري بمشاركة 1000 طالب وطالبة ومن 20 جامعة مصرية تحت شعار "بنكمل بعض".

هذا وقد بدأ الافتتاح بعزف السلام الجمهوري، وطابور العرض لوفود الجامعات المصرية المشاركة، حيث تقدم طابور العرض طلاب جامعة المنيا يحملون أعلام الجامعة ولافتات تحمل اسم وشعار الجامعة، وقاموا بإلقاء التحية علي الوفود المشاركة، كما تم تقديم عروض رياضية بعنوان أصحاب الهمم، فى حب مصر، وعرض التربية الرياضية بعنوان الرشاقة أسلوب حياة، وعرض استعراضى لفرقة الشمس، كما تم عرض فيلم تسجيلى عن جامعة المنوفية.

وأكد الوزير خلال كلمته بالحفل على أهمية تنظيم هذا الملتقى الشبابي المميز تحت عنوان "بنكمل بعض" موضحًا أنه يبعث برسالة أمل قوية وواضحة للملايين من متحدي الإعاقة في مصر، سواء من الطلاب أو من أصحاب الإرادة الحديدية، المنتشرين في شتى مجالات العمل والإنتاج والإبداع في طول مصر وعرضها، لافتًا إلى أن هؤلاء ما زالت أصداء نجاحهم وتميزهم تتردد في أسماعنا، وصور صعود الأبطال منهم لمنصات التتويج على المستوى الإقليمي والدولي تتلألأ في أعين الجميع.

والجدير بالذكر بأن فعاليات الأسبوع بدأت منذ اليوم بمسابقات دوري المعلومات العلمي، والإنشاد الديني وبطولة الشطرنج للجامعات، وتستكمل غداً بمسابقات النشاط الرياضي في السباحة وكرة الجرس لمتحدي الإعاقة، وتجهيز المعرض الفني للفنون التشكيلية، والغناء الفردي والعزف، ومسابقة البحث العلمي، وافتتاح مخيم الجوالة للجامعات.



