محافظ سوهاج ووزير الإسكان يتفقدان مستشفى سوهاج الجامعي الجديد

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، يرافقهم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، مستشفى سوهاج الجامعي الجديد، بمدينة سوهاج الجديدة، والمقامة على مساحة 8.5 فدان بتكلفة 558 مليون جنيها.

واستمع وزير الإسكان ومحافظ سوهاج والحضور إلى شرح تفصيلي من اللواء كرم سليم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات عن المشروع، حيث أوضح أنه تم الانتهاء من 35% من الأعمال، موضحًا أن المستشفى تضم 200 سرير إقامة مقسمة إلى 125 سرير إقامة مرضى، و45 سرير رعاية مركزة، و30 حضانة للأطفال المبسترين، بالإضافة إلى 86 سرير نوعي عبارة عن 32 سرير غسيل كلوي، و18 سرير طوارئ، و16 سرير إفاقة، و20 حضانة طبيعي، وذلك لخدمة المواطنين بسوهاج ومحافظات جنوب الوادي.

مشيرًا إلى أن المستشفى تتكون من مبنى رئيسي عبارة عن بدروم ودور أرضي، و4 أدوار علوية، ومبنى تعليمي بطاقة استيعابية 500 طالب، ومبنى القوى، ومسجد، ومبنى النفايات، ومنطقة انتظار سيارات، كما تشمل المستشفى أقسام للطوارئ والأشعة، ومعامل وعيادات خارجية، وقسم للغسيل الكلوي، وكشك للولادة الطبيعية، وجناح للعمليات، وقسم لمناظير الباطنة والجراحة، ورعاية مركزة، وقسم للأطفال المبسترين.

كما قام الوزير والمحافظ والمرافقين بتفقد مستشفى الأورمان للأطفال المقامة على مساحة 6.6 فدان بتكلفة 712 مليون جنيها، والتي سيتم الانتهاء منها في ديسمبر 2020م، وتضم أقسام باطنة، ونساء وتوليد، وأطفال، وملحق بها مستشفى تعليمي يستوعب 500 طالب



