انطلاق فعاليات قافلة "شركاء من أجل التغيير" في البحر الأحمر

بدأت اليوم فعاليات القافلة التي تقوم بتنفيذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر لمنطقة حفر الباطن تحت شعار "شركاء من أجل التغيير"، والتي تستمر على مدى ثلاثة أيام من اليوم وحتى 27 يونيو الجاري، بهدف تقديم الخدمات للأهالي بأماكن إقامتهم وتلقي شكاوي ومطالب المواطنين للتعامل الفوري معها ومحاولة وضع حلول عاجله لها.

وقال المهندس يحيى صديق رئيس شركة مياه البحر الأحمر، إن القافلة يشارك بها فرق التشغيل والصيانة بالشركة وفريق الإدارة العامة للمعامل والقطاع التجاري وفريق التوعية لاستطلاع رأي العملاء بالمنطقة والتعرف على أي مشكلات خاصه بهم.

وأضاف أن مديرية الصحة تشارك في القافلة، حيث قامت بتوفير عيادات متنقله للكشف المجاني على أهالي هذه المناطق، كما شارك المجلس القومي للمرأة من خلال التعرف على مشكلات ومطالب السيدات بهذه المناطق، كذلك شاركت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة للتعرف على مطالب المواطنين والإدارة العامة للبيئة وجهاز شئون البيئة ومحو الأمية والمجلس القومي للسكان.

وتم ضمن فعاليات القافلة القيام بحملات توعية ميدانية للتوعية بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها، وكذلك التعريف بالمجهودات المبذولة من الدولة لتوصيل كوب مياه نظيف والتوعية بالخدمات التي تقدمها الشركة وفى مقدمتها خدمة الخط الساخن ١٢٥الذى يعمل طوال ٢٤ ساعة لتلقى استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور، وخدمة تطهير الخزانات من خلال فرق متخصصه وبأسعار رمزيه، وخدمة "الواتس آب" whatsapp للتعرف على مواعيد ضخ المياه، كما قام فريق التوعية بتنفيذ ورش عمل للأطفال ومسرح عرائس وألعاب تعليمية كوسائل للتوعية بالترفيه.

وأشار رئيس شركة المياه إلى أن القوافل المائية التي تنظمها الشركة تهدف إلى الحفاظ على المياه والبيئة، ويأتي تنفيذها لتأكيد المشاركة المجتمعية لخدمة أهالي البحر الأحمر.



