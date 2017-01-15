محافظ المنوفية يفتتح المجمع التنموى بمدينة السادات

افتتح اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اليوم المجمع التنموى بكفر داود بمدينة السادات والمقام على مساحة 600 متر مربع تقريبًا، وذلك بحضور السكرتير العام للمحافظة، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمحافظة وعدد من أعضاء مجلس النواب ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية بالمحافظة.

هذا من المقرر أن يكون المجمع التنموى هو المقر المؤقت لرئاسة مركز السادات لتقديم الخدمات للجماهير، وأكد محافظ المنوفية ضرورة بذل المزيد من الجهد والإخلاص فى العمل لتلبية مطالب المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وفى السياق ذاته شهد محافظ المنوفية حفل تكريم مجدى أبو السعد رئيس مدينة السادات، لبلوغه سن المعاش بمقر مجلس مدينة السادات بكفر داوود، حيث تم استعراض المسيرة المهنية لأبو السعد والمناصب التي تدرج بها والدورات التدريبية التي حصل عليها، كما تم استعراض أهم أعماله وإنجازاته خلال مسيرة عمله.

هذا وقد ألقى الشيخ أحمد الفقي والقمص بطرس سمعان كلمة عن بيت العائلة ودوره في خلق روح الإخوة والتلاحم بين نسيج الشعب المصري، أعقبة كلمة النائب سامي المشد والذي أشاد فيها بدور وأنجازات أبو السعد في مدينة السادات خلال سنواته الطويلة من العمل والعطاء المتواصل.

وعبر أبو السعد عن امتنانه وشكره لحضور محافظ المنوفية حفل تكريمه، معتبراً ذلك وسامًا على صدره وتقديرًا لاجتهاده وإخلاصه فى العمل على مدار سنوات عمله .

فيما أكد المحافظ أن هذا الحفل أرسى قواعد الحب والأخلاقيات والمودة لكي ترسخ في نفوسنا جميعًا حتي نعلو بشأن وطننا الحبيب، مشيرًا إلى أن محافظة المنوفية لا تتواني في تكريم المخلصين الذي يعد حق أصيل للإحتفاء بهم وللاعتراف بعطائهم وتحفيزًا لخُلفائهم للتفاني في العمل وبذل المزيد من الجهد.

وفي ختام الحفل قدم المحافظ درع المحافظة لأبو السعد تقديرًا لمجهوداته وتفانية طوال فترة عملة بالمحافظة.



