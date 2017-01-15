"الفيوم" تكثف لجان المتابعة لإنهاء إجراءات التقنين والتصالح

تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، بتكثيف حملات المتابعة للإسراع في إنهاء إجراءات التقنين والتصالح الخاصة بالبناء أو الزراعة على أراضي أملاك الدولة، قامت لجنة برئاسة اللواء أشرف موافي سكرتير عام المحافظة المساعد، ومسئولي أملاك الدولة والجهات ذات الصلة، بمتابعة بعض الحالات التي لم يتم تقديم ملف تقنين بصددها بإدارة أملاك الدولة والمعاينة علي الطبيعة، وقد قامت اللجنة بالمرور علي بعض الحالات بقرى البيضا والعامرية وزاوية الكرادسة بمركز الفيوم.



وأشار محافظ الفيوم إلى أهمية الانتهاء من إجراءات التقنين والتصالح الخاصة بأراضي أملاك الدولة في أقرب وقتٍ ممكن، بما يتوافق مع الإجراءات التي أقرتها الدولة.

وشدد على الالتزام بالمستندات والنماذج المطلوبة في إنهاء الإجراءات، كما أكد على ضرورة الإعلان الكافي في المراكز والقري عن قانون التصالح، مع عقد ورش عمل وتدريبات للقائمين علي ذلك.



