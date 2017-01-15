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محافظ البحر الأحمر يتفقد أعمال تطوير طريق الحجاز بالغردقة

محافظ البحر الأحمر يتفقد أعمال تطوير طريق الحجاز بالغردقة

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 تفقد اللواء دكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم، طريق الحجاز بمدينة الغردقة، لمتابعة ما يتم تنفيذه من أعمال رفع الكفاءة والتطوير بالجزيرة الوسطى بالطريق. 

  وجه المحافظ تعليماته لشركة المقاولون العرب بسرعة الانتهاء من تركيب البلدورات والانترلوك بالطريق، حتى يتم البدء في أعمال الزراعة بالجزيرة الوسطى.

  شدد «عبدالله» على ضرورة الالتزام بمعايير الكفاءة والجودة العالية حتى تتم الاستفادة من تلك الأعمال لأطول مدة ممكنة ، مؤكدًا أنه يتابع يوميًا الموقف التنفيذي الأعمال بالطريق .


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