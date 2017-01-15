البحرالأحمر رئيس المنطقة الأزهرية يجتمع بمديريإدارات ديوان عام المنطقة

عقد الشيخ عبد الجليل يونس رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، وعبد الناصر حسان الديب مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا مع مديري المراحل التعليمية ومديري إدارات ديوان عام المنطقة ورؤساء الأقسام، وذلك لمناقشة آليات العمل وبحث سبل تنظيمها داخل الهيكل الإداري لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، من حيث ترتيب المهام والأولويات ومتابعة التنفيذ في مختلف جوانب العمل.



كما بحث الاجتماع رؤى تحديث وتطوير جوانب العمل الإداري والتنظيمي، وذلك في إطار الحرص الكامل على تحسين الأداء، ومحاولة وضع بعض الاقتراحات للوصول لذلك.

وشدد يونس خلال الاجتماع على أنه لا تهاون مع أي مقصر، مشيرًا إلى ضرورة أن يتمتع الجميع بروح الفريق يتعاون ويتكاتف من أجل مصلحة الجميع.



