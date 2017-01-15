محافظ المنيا يتابع الأعمال الإنشائية لتطوير مدينة العمال

تابع اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، مشروع تطوير مدينة العمال بمنطقة أبو هلال جنوب مدينة المنيا، للوقوف على نسب تنفيذ المشروع، الذي يتم بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية بتكلفة تقديرية تصل إلى 77 مليون جنيه.

وجه المحافظ خلال جولته التفقدية داخل الوحدات بسرعة الإنجاز ونهو أعمال الهيكل الإنشائي للعمارات بنهاية شهر ديسمبرالمقبل ، وتكثيف العمل بالعمارات لسرعة إعادة تسكين سكان المنطقة بالوحدات المخصصة لهم.



