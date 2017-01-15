إخطار طالبة ثانوي بالمنيا بأن ورقة إجابتها باللغة العربية بيضاء









حررت طالبة بالصف الثالث الثانوى محضراثبات حالة بمركز شرطة أبوقرقاص بعد اخطارها من الكنترول بان ورقة اجابة اللغة العربية الخاصة بها بيضاء .

تلقى اللواء مجدى عامر مدير امن المنيا اخطارا من العميد مجدى سالمم مدير البحث الجنائى يفيد تلقية اخطارا من قسم شرطة ابوقرقاص ، يفيد تلقيهم بلاغا من الطالبة مارلين ا س طالبة بالصف الثالث الثانوى ، تطلب تحرير محضر أثبات حالة ،بعد اخطارها بأن ورقة الاجابة الخاصة بها فى مادة اللغة العربية بيضاء وانها تركتها دون كتابة اى شيئ بداخلها وهذا ما نفته الطالبه فى محضر أثبات الحالة الذى حمل رقم 2847 ادارى لسنة 2019 مركز شرطة ابوقرقاص .

ومن ناحية اخرى تجرى مديرية التربية والتعليم تحقيقا فى الواقعة .



