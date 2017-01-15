محافظ أسيوط يزورعضو لجنة الإدارة بامتحانات الثانوية إثر اصابته بحادث

زار اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط اليوم "خالد محمد أمين" عضو لجنة الإدارة لامتحانات الثانوية العامة بقطاع أسيوط وذلك بمستشفى أسيوط الجامعي للاطمئنان على حالته الصحية إثر إصابته في حادث سير أثناء عودته الأحد من متابعة إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج في طريقه إلى محافظة أسيوط .



وأشار إلى اتخاذ عدة إجراءات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومديرية التعليم بالمحافظة لتوفير كافة سبل الراحة ووسائل الانتقال لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة والمراقبين والمشرفين ومقدري الدرجات والمشاركين في الكنترولات.



ووجه محافظ أسيوط بتقديم كل أوجه الرعاية الصحية لعضو لجنة الإدارة المصاب لحين تماثله للشفاء وخروجه من المستشفى.

وأشار المحافظ إلى إنه تم الدفع بسيارات من الحملة الميكانيكية بالمحافظة للمشاركة في تجهيزات وأعمال امتحانات الثانوية العامة فضلًا عن التنسيق مع إدارتي المرور والمواقف لدعم مواقف سيارات الأجرة الداخلية والخارجية بالمحافظة بالسيارات اللازمة لنقل الملاحظين والمشرفين إلى مختلف اللجان بمراكز المحافظة المختلفة كما أصدر المحافظ تعليماته لوكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة توفير كافة الخدمات بمقار لجنة النظام والمراقبة "كنترول أ" ومركز توزيع الاسئلة فضلًا عن مقار تقدير الدرجات وتوفير الخدمات الأمنية والمشرفين بتلك المقار على مدار 24 ساعة.



