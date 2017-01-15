"القومي للمرأة" بالمنيا ينظم ندوة تثقيفية حول ختان الإناث

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، ندوة تثقيفية حول قضية ختان الإناث بالتعاون مع إدارة الأمومة والطفولة بالمحافظة، وتحت رعاية اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، بحضور الدكتورة رشا المهدى مقرر المجلس القومي للمرأة، وأميرة عبد الفتاح مدير إدارة الأمومة والطفولة بالمحافظة، الشيخ حسانين وكيل مديرية أوقاف المنيا، القس بجيمي ممثل الكنيسة، الدكتورة مها مصطفى مدير الأمومة والطفولة بمديرية الصحة، وعدد من الأمهات المعنية بالتوعية.

يأتي ذلك في إطار حملة التوعية التي أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، بعنوان "شهر بدور" بجميع محافظات الجمهورية، وتستهدف الحملة إعادة إحياء القضية ونشر الوعى بها على أوسع نطاق، من خلال إقامة مجموعة من الأنشطة بجميع محافظات الجمهورية.

وتحدث خلال الندوة سعيد نافع مدير مكتب جريدة المصري اليوم بالمنيا حول قضية بدور، حيث كان له السبق في تفجير القضية عام 2007، وذلك بعد وفاة الطفلة بدور من مركز مغاغة بسبب جريمة الختان، وعلى مدار العشرة أعوام التي لحقت بوفاة الطفلة، وضعت الحكومة المصرية برنامجًا وطنيًا لمناهضة ختان الإناث، وقدمت مشاريع عدة لتجريم الختان بين عامي 2008 و2016، بموافقة مجلس النواب.

وقالت الدكتورة رشا المهدى إن ختان الإناث قضية شائكة ولها العديد من التأثيرات النفسية على حياة المرأة المصرية، لأنها قضية مجتمعية ترتبط بالموروثات الثقافية والعادات والتقاليد المجتمعية، مُشيرة إلى السعي الدائم والمتواصل بالتعاون مع كل الجهات الشريكة لفتح آفاق أوسع للتوعية بتلك القضية المجتمعية من أجل القضاء التام على تلك المشكلة التي تمس حياة المرأة المصرية.