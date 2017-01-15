إزالات فورية لـ41 حالة تعدي وبناء مخالف في سوهاج خلال أسبوعين





أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج عن تنفيذ الوحدات المحلية والأحياء لإزالات فورية في المهد لـ 41 حالة تعدي، وأبنية مخالفة بدون ترخيص، خلال الاسبوعين الماضيين.

وأشار "الأنصاري" إلى أن مركز ومدينة البلينا أزال عدد 11 حالة تعدي على أملاك الدولة إزالة فورية في المهد، 4 منها تعدي على أملاك الدولة بقرية الغابات بمساحة 9 قراريط، و 4 حالات تعدي علي أملاك الدولة بقرية العرابة بمساحة 5 قراريط، بالإضافة إلى حالة تعدي على أملاك الدولة بقرية السلماني بمساحة 4 قراريط، وحالتين فى قرية الساحل بحري التابعة لمجلس قروي برديس بمساحة 6 قراريط.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج أن مركز ومدينة دار السلام نفذ حملة إزالة فورية لحالة تعدي بالبناء على أملاك دولة بقرية أولاد يحي الحاجر على مساحة 3 قراريط، كما تم إزالة سور بطول 20 مترا، وارتفاع 3 أمتار تعدي على أراضي زراعية بناحية نجوع مازن شرق، مشيراً إلى إزالة 7 حالات تعدي على أراضي حماية النيل بمساحة 560 مترا، بقرية البلابيش على النيل في حملة إزالات لحماية النيل بجزيرة الدووم بالمركز.

وفي مركز ومدينة طما، لفت "التوني" أن المركز تصدى لحالتين مباني مخالفة خارج الحيز العمراني على مساحة 180 متر، بحوض محمد عطية بقرية العتامنة، مشيراً إلى إزالة فورية لحالة تعدي على الأراضي الزراعية بمجلس قروية مشطا على مساحة 50 متر خارج الحيز العمراني، وإزالة فورية لحالة تعدي بقرية تل الزوكي بأم دومة بمساحة 250متر، بالإضافة إلى إزالة حالتي تعدي بالبلوك الأبيض على مساحة 175 متر بحوض عطية موسى، وحالة أخرى على مساحة 80 متر بنجع العرب بمجلس قروي أم دومة، فضلاً عن إزالة حالة تعدي بالبناء لمنزل بنجع الخبرات مساحة 175 متر، وتم فك الشدة الخشبية، وكذلك إزالة 3 حالات تعدي بقرية جزيرة طما على مساحة 150 متر .

وذكر المتحدث الرسمي إلى أن مركز ومدينة المراغة أزال حالة تعدي على أملاك الدولة بقرية الشورانية، علي مساحة ٤٠ متر مسطح، بالإضافة إلى إزالة فورية لحالة تعدي بقرية بهاليل الجزيرة التابع لوحدة قروي البطاخ، بمساحة 18سهم عبارة عن قواعد معدة لصب الخرسانة المسلحة لمنزل علي أرض زراعية . وفي طهطا تصدت الوحدة المحلية لحالة بناء مخالف على مساحة 100 متر بقرية الخزندارية شرق بمجلس قروي الصوامعة، كما تصد المركز الجمعة الماضية لحالة بناء مخالف بقرية بنجا، على مساحة 12 سهم.

وكشف المتحدث الرسمي أن مركز ومدينة أخميم أزال حالة تعدي في المهد على الآراضي الزراعية بمساحة 1 قيراط و175متر، بقرية الكولة، كما تم إزالة حالتي تعدي بمساحات 100 متر، و130 متر، وفك 2 شدة خشبية من أحد الشوارع، ومصادرة الأخشاب والمواد المستخدمة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي حي شرق سوهاج، أوقف الحي حالة بناء مخالف، وتمت مصادرة المعدات والمواد المستخدمة بشارع النهضة، بحضور اللواء عصام الليثي السكرتير العام للمحافظة



