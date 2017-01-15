جامعة سوهاج تفتتح الدورة العلمية الثالثة لزراعة القوقعة في صعيد مصر

افتتح الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج فعاليات الدورة العلمية الثالثة لزراعة القوقعة التي ينظمها قسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب البشري بالتعاون مع الجمعية المصرية لزراعة القوقعة بحضور الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع والدكتور حسان النعماني عميد الكلية والدكتور أسامة الشريف وكيل الكلية والدكتور محمد عبد القادر رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة والدكتور فتحي عبد الباقي رئيس الجمعية المصرية لزراعة القوقعة.



وقال عزيز إن الهدف من تلك الدورة العلمية تبادل الخبرات في مجال زراعة القوقعة لإعداد وتأهيل جيل من الأطباء في مجال زراعة القوقعة، موضحا أن مركز زراعة القوقعة بكلية الطب قام منذ افتتاحه في عام ٢٠١٤ بإجراء ٣٤٠ عملية زراعة قوقعة؛ حيث إن المركز هو الثاني على مستوي الجمهورية في هذا المجال.

وقال النعماني إنه شارك في تلك الدورة العلمية نخبة من الأساتذة والخبراء في مجال زراعة القوقعة من جامعات مصر المختلفة "القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، أسيوط، سوهاج، الأقصر، وجامعة أسوان" مؤكدا حرص الكلية على تنظيم العديد من المؤتمرات واللقاءات العلمية من أجل رفع الكفاءة وتطوير مهارات شباب الأطباء.

وقال الدكتور رمضان هاشم أستاذ الأنف والأذن ورئيس وحدة زراعة القوقعة بالجامعة إن اليوم شمل مناقشة العديد من الموضوعات المهمة خلال الجلسات العلمية عن كيفية إجراء عمليات زراعة القوقعة والأشعة اللازمة لإجرائها وكيفية زراعة القوقعة في حالات وجود ثقب في طبلة الأذن إلى جانب مناقشة كيفية تجنب مضاعفات العملية والتعامل مع تلك المضاعفات.

وأضاف هاشم أنه تم شرح كيفية تقييم الحالات قبل عملية الزرع وكيفية إدارة الحوار الأسري لتجهيز الطفل لتلك العملية ومتابعة التطور اللغوي، بالإضافة إلى أنه تم التعرف على دور السمعيات في عملية زراعة القوقعة وطرق القياس السمعي أثناء العملية والتأهيل السمعي بعد عملية زراعة القوقعة.