ضبط 74 خرطوشة فلاتر للسجائر الإلكترونية  بمطار الغردقة

تمكنت جمارك مطار الغردقة برئاسة سعيد كامل مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من فلاتر السجائر الإلكترونية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيادلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.



ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران شركة الخطوط التركية tk 702 القادمة من مطار تركيا، اشتبه مهند سامي رئيس قسم تفتيش الركاب في راكبه روسية، حيث تم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة "الإكس راي" بمعرفة شنودة عبد اللطيف مأمور الفحص بالأشعة فتم تأكيد الاشتباه.

وعلى الفور تم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائب الراكبة، مكونة من محمود صبري وعادل قرني ومحمود عبد الباسط مأموري الجمرك، وتحت إشراف جابر موسى رئيس قسم تفتيش الركاب، حيث تبين وجود 74 خرطوشه فلاتر للسجائر الإلكترونية heet داخل الأمتعة الشخصية الخاصة بها.

وقرر أحمد الصباح رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 13 لسنة 2019.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.