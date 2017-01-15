"القومي للمرأة" ينظم قافلة توعوية لمناهضة ختان الإناث في قنا

نظم فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة قنا أمس الخميس الموافق ١٣/ ٦/ ٢٠١٩ قافلتين توعويتين الأولى في قرية الطويرات والثانية في مدينة نقادة؛ وذلك في إطار الحملة التوعوية التي أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة كل من الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة والدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بعنوان "شهر بدور" بجميع محافظات الجمهورية.



والقوافل بقيادة مقررة فرع المجلس وبفريق عمل في كل ندوة مكون من عضو إعلامي من فرع المجلس ومنسق من المجلس القومي للطفولة والأمومة وممثل عن لجنة حماية الطفل ومحامى الفرع ورجلي دين إسلامي ومسيحي وطبيب مندوب من مديرية الصحة ورائدة ريفية وممثل جمعية أهلية وفريق "ويبير" للشباب.

وأشارت د.هدى سعدى مقرر الفرع إلى أهمية هذه الحملة ودورها في تغيير المفاهيم الخاطئة ونشر الوعى المجتمعي بمناهضة ختان الإناث واستعرضت في كلمتها رسائل الحملة، مؤكدة أهمية مراعاة المجتمع لمشاعر الطفلة التي تتعرض للإيذاء النفسي والبدني نتيجة لهذه الممارسات الخاطئة.

وتحدثت نجلاء دسوقي منسق مجلس الطفولة والأمومة عن دور المجتمع في إنهاء هذه الأفكار الهدامة التي تؤثر على نفسية الفتاة، مشيرة إلى رقم 16000 لحماية الطفل في حال تعرض الأطفال لأي إيذاء، وخاصة إذا تعرضت الفتاة لهذا الجرم.

كما تحدثت آمال غزالي محامية الفرع عن مواد العقوبات التي نص عليها القانون لمرتكبي هذه الجريمة.

جدير بالذكر أن حملة "شهر بدور" تستهدف إعادة إحياء القضية ونشر الوعى بها على أوسع نطاق من خلال إقامة مجموعة من الأنشطة بجميع محافظات الجمهورية بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وجميع المؤسسات الحكومية المعنية والمجتمع المدني؛ وذلك انطلاقًا من مهمة اللجنة نحو تضافر الجهود للقضاء على ختان الإناث.