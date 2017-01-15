محافظ الفيوم يتفقد أعمال التطوير والتجميل بمدينة الفيوم

قام اللواء عصام سعد ،محافظ الفيوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها أعمال التطوير والتجميل والأعمال الإنشائية بميدان عمارة التأمين بالمسلة وميدان الشيخ سالم والمطافي مروراً بشارع البحر ,رافقه خلالها المهندس حسن موافي سكرتير عام المحافظة المساعد والمهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم والدكتور مجدي عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة مدارس الرسالة الخاصة والمهندسة نجاح حافظ وكيل الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الفيوم .

وخلال الجولة أكد محافظ الفيوم على مراعاة البعدين الجمالي والبيئي والدقة في تنفيذ أعمال التطوير والتجميل , وصيانة الأرصفة ، وتخير الألوان المناسبة لأعمال دهانات البلدورات والأسوار وأعمدة الإنارة، وأكد على ضرورة الالتزام بالمعايير والمقاسات والدقة في كافة الأعمال , وتشجير الشوارع لإظهار الشكل الحضاري للمحافظة. كما شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال في أقرب وقت , مشيراً إلى ضرورة استكمال الانترلوك والبلدورات الناقصة بالأرصفة وصيانة الطرق.

ووجه مسئولي مجلس المدينة بضرورة الالتزام بالدهان الموحد للعمار, ورفع كافة الإشغالات من الطرق .

كما قام محافظ الفيوم بتفقد أعمال ترميم وتجميل مسجد قايتباي الأثري بمدينة الفيوم, وأكد على ضرورة الحفاظ على القيمة الأثرية للمسجد.



