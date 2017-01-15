اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

مناقشة الحلول المتعلقة بارتفاع منسوب المياه بسكة حديد الحمام بمطروح

مناقشة الحلول المتعلقة بارتفاع منسوب المياه بسكة حديد الحمام بمطروح

تاريخ النشر

  

 وجه اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح بمخاطبة جامعة الاسكندرية من كلية الزراعة والهندسة لوضع حلول علمية ومقترحات لدراسة وانهاء مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية وغمر السكك الحديد ما بين محطتى الحمام والرويسات خاصة خلال موسم الشتاء 

وذلك نتيجة تضرر المنطقة بارتفاع منسوب مياه الامطار والصرف و المياه الجوفية مع بحث الاستفادة من مياه الأمطار فى الزراعة مع مقترح توجيهها لترعة بهيج بالحمام. 

 جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام واللواء محمد انيس السكرتير العام المساعد ومديرى المديريات والادرات المعنية بالمحافظة

 


‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content