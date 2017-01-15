مناقشة الحلول المتعلقة بارتفاع منسوب المياه بسكة حديد الحمام بمطروح

وجه اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح بمخاطبة جامعة الاسكندرية من كلية الزراعة والهندسة لوضع حلول علمية ومقترحات لدراسة وانهاء مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية وغمر السكك الحديد ما بين محطتى الحمام والرويسات خاصة خلال موسم الشتاء

وذلك نتيجة تضرر المنطقة بارتفاع منسوب مياه الامطار والصرف و المياه الجوفية مع بحث الاستفادة من مياه الأمطار فى الزراعة مع مقترح توجيهها لترعة بهيج بالحمام.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام واللواء محمد انيس السكرتير العام المساعد ومديرى المديريات والادرات المعنية بالمحافظة



