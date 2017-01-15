بالصور ..حارس ريال مدريد فى رحلة بحرية بالغردقة





قام كيلور نافاس - حارس مرمى فريق ريال مدريد برحلة بحرية بصحبة رجل الأعمال " كامل أبو علي " من على مارينا أحد منتجعات سهل حشيش بالغردقة

حيث بدأ حارس مرمى فريق ريال مدريد الاسبانى الشهير بصحبة عائلته أولى جولاته داخل إحدى فنادق الغردقة الشهيرة وذلك عقب وصوله أمس بصحبة عائلته الغردقة وذلك لاستكمال إجازته على شواطئ البحر الأحمر.

ومن جانبه أعلن رجل الأعمال كامل أبو على رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى البحر الأحمر؛ عن زيارة حارس مرمى فريق ريال مدريد "كيلور نافاس" بصحبة عائلته مؤكداً أن زيارة حارس مرمى فريق ريال مدريد " كيلور نافاس " للغردقة تدعم السياحة بشكل مباشر.

جدير بالذكر أنه وصل مساء الأربعاء الماضي القاهرة اللاعب " كيلور نافاس " حارس مرمى فريق ريال مدريد الاسبانى الشهير بصحبة عائلته فى زيارة لمصر لمدة أسبوع بدعوة من رجل الأعمال كامل أبو على رئيس رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر والذى صرح بأن برنامج الزيارة يشمل منطقة الاهرامات الأثرية والساحل الشمالى والغردقة وسيعقد مؤتمرا صحفيا في مقر إقامته بالغردقة.







