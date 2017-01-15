جامعة جنوب الوادي تاريخُ وهوية





أطلقت كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة جنوب الوادي، في ختام فعاليات مهرجان تحكيم مشروعات تخرج الدفعة الثانية لطلاب الكلية للعام الدراسي 2018/2019 ، حملة إعلامية للدفاع عن اسم جامعة جنوب الوادي.

وأكد أ.د عباس منصور رئيس الجامعة في تصريح خاص لـ "بوابة ماسبيرو"، أن محاولة تغيير اسم جامعة جنوب الوادي هو تجريد لها من تاريخ حافل عبر سنوات صنعت هوية خاصة للجامعة، مما يصنع حالة من التشويش حول عراقة الجامعة.

ومن جانبها قالت أ.د هالة كمال نوفل عميد الكلية، أن هناك حملة أطلقها البعض لتغيير اسم الجامعة من جامعة جنوب الوادي إلى جامعة قنا.

وكانت لجنة تحكيم مشروعات تخرج طلبة وطالبات الدفعة الثانية بالكلية، والتي ضمت عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق ومستشار المجلس الأعلى للإعلام، والمستشار الإعلامي عمرو محسوب نائب الهيئة العامة للاستعلامات ورئيس قطاع الإعلام الإقليمي، والدكتورة سامية أبو النصر مدير تحرير جريدة الأهرام الصباحي والإذاعية أميمة عبد العزيز كبير مذيعات إذاعة الوادي الجديد، وطارق سرور مراسل موقع الهيئة الوطنية العليا للإعلام المصري "بوابة ماسبيرو".

وفي ختام فعاليات المهرجان أعلنت اللجنة تضامنها مع الحملة، وكيف أن الدفاع عن اسم الجامعة هو دفاع عن تاريخها.

وكانت جامعة جنوب الوادي برئاسة أ.د عباس منصور رئيس الجامعة قد استقبلت أعضاء لجنة التحكيم لتقييم ١٣ مشروعًا تخرج لطلبة الدفعة الثانية بكلية الإعلام.



