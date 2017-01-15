رئيس جامعة سوهاج يستقبل لجنة قطاع دراسات الطفولة ورياض الأطفال

استقبل الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج وفد من لجنة قطاع دراسات الطفولة ورياض الأطفال بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية؛ وذلك لمعاينة مقر كلية التربية للطفولة المبكرة المؤقت بمبنى كلية التربية بمقر الجامعة الجديدة لحين الانتهاء من إنشاءات المبنى الخاص بالكلية؛ وذلك بحضور الدكتور صفا السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي والدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع.

وقال رئيس الجامعة إن إنشاء الكلية يعد إضافة كبيرة للجامعة ويأتي تماشيا مع اهتمام الدولة الواضح في مجال تنمية ورعاية الطفولة في مصر، مشيرًا إلى أن رسالة الكلية تكمن في الارتقاء بالطالبات وإمدادهم بالمهارات اللازمة والخلفية النظرية والعملية لمهنة التدريس للتعامل مع طفل ما قبل المدرسة؛ وذلك باستخدام أحدث الطرق والوسائل التكنولوجية في التعليم وتصميم البرامج التعليمية، بالإضافة إلى توفير معلمات متخصصات على درجة عالية من المهارة والجودة في الأداء وتدعيم التنمية المهنية والتدريب أثناء الخدمة للمعلمات غير المتخصصات أو المعلمات اللاتي لم يتلقين نظام إعداد متكامل وقائم على الجودة.

وأوضح الدكتور خالد عبد اللطيف عمران عميد كلية التربية أن وفد اللجنة أشاد بالأماكن المخصصة للكلية بمبنى كلية التربية وتجهيزاتها وسيقوم بكتابة التقرير ورفعه للجنة للحصول على موافقتها ومن ثم إصدار قرار وزاري بإنشاء الكلية، مضيفًا أن الكلية ستتضمن ثلاثة أقسام هي العلوم التربوية والنفسية ومناهج الطفل والتربية الخاصة، كما سيتم التعاون مع كليات أخرى بالجامعة عن طريق الاستعانة ببعض التخصصات بكليات العلوم والطب والتربية.

ضم الوفد الدكتور عيد عبدالواحد علي عميد كليتي التربية والتربية للطفولة المبكرة بجامعة المنيا والدكتورة ماجدة هاشم بخيت عميد كلية رياض الأطفال بجامعة أسيوط، والدكتور إبراهيم عبدالرازق أحمد عميد كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة بني سويف.