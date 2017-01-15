الوادي الجديد تحدد شروط وأسعار تملك شقق الأوقاف بواحة الفرافرة

وافق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على البدء في إجراءات تملك الوحدات السكنية التابعة لهيئة الأوقاف بمدينتي الخارجة والداخلة في الوادي الجديد للمستأجرين الحاليين بهذه الوحدات؛ وذلك في استجابة لأحد مواطني الداخلة الذي طالب الوزير خلال زيارته للمحافظة في أكتوبر الماضي بالموافقة على تملك المواطنين لهذه الوحدات والتي يسكنون فيها منذ عدة سنوات بنظام الإيجار.



وأكد محمد يوسف محسب مدير فرع هيئة الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد أن الهيئة وافقت على تمليك الوحدات السكنية للمواطنين بمركزي الخارجة والداخلة بعد تثمينها من قبل لجنة مشكلة من الهيئة والمحافظة وإعلان الأسعار أمام المواطنين.

ولفت محسب أن الهيئة انتهت من تثمين 420 شقة بمركز الخارجة وجار إنهاء تثمين باقي الشقق السكنية التابعة للهيئة بمركز الداخلة، وسيتم الإعلان عن أسعارها عنها خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء اللجنة من عملها.

وأضاف أن أسعار الوحدات بمركز الخارجة تتراوح من 92 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه بعد تخفيض ثمن كل وحدة 10 آلاف جنيه بناء على رغبة المواطنين وتسهيلًا عليهم، مشيرًا إلى أن تثمين كل وحدة جاء بناء على موقعها في كل عمارة سكنية ومساحتها.

كما أكد أن هناك ثلاثة أنظمة لسداد ثمن كل وحدة سكنية تسهيلا على المواطنين؛ حيث يشمل النظام الأول التقدم بطلب للهيئة وسداد ثمن الوحدة بالكامل دفعة واحدة، أما النظام الثاني يشمل سداد ثمن نصف الوحدة والباقي على ثلاثة سنوات والنظام الثالث يشمل سداد ربع ثمن الوحدة وتقسيط الباقي على مدة 10 سنوات واحتساب فائدة 14%.