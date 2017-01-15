محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يتفقدان الاستعدادات لأسبوع شباب الجامعات

تفقد اللواء سعيد عباس ،محافظ المنوفية ،مدينتي الطالبات القديمة والأمل بشبين الكوم وذلك للاطمئنان على كافة الضوابط الكاملة لاستقبال الوفود المشاركة وعلى مستوى أداء الخدمات المقدمة للشباب الوافدين المشاركين في أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدى الإعاقة والمقرر انطلاقه يوم الأحد المقبل الأول من سبتمبر 2019، رافقه اللواء عماد موسي مساعد مدير الأمن العام وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة .

حيث تفقد محافظ المنوفية المطعم وبعض الحجرات الخاصة بالطلبة والطالبات بمدينة الطالبات القديمة ومدينة الأمل ، موجهاً بضرورة التنسيق والتعاون الكامل ورفع درجة الاستعدادات لاستقبال أسبوع شباب الجامعات المصرية لمتحدى الإعاقة وتوفير كافة السبل والامكانيات لهم للخروج بالشكل الحضارى الذى يليق بمستوى محافظة المنوفية.

كما تفقد محافظ المنوفية والدكتورعادل مبارك رئيس جامعة المنوفية الصالة المغطاة للألعاب الرياضية بالاستاد الرياضى لجامعة المنوفية والتي سيقام بها حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات المصرية الثاني لمتحدي الإعاقة .

جدير بالذكر أن أسبوع شباب الجامعات لمتحدى الإعاقة سيشارك به 1500طالب وطالبة من ذوى القدرات الفائقة من مختلف الجامعات على مستوى الجمهورية للتنافس فى مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية والتكنولوجية تحت شعار " بنكمل بعض" ، ومن المقررحضور عدد من الوزراء والمحافظين السابقين ورؤساء الجامعات المشاركة ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية والهيئات المسئولة عن متحدى الإعاقة والطلاب.



