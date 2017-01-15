حملة مكبرة بمركز أطسا بالفيوم لإزالة التعديات على أراضي الدولة









شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة اطسا بمحافظة الفيوم حملة إزالات مكبرة برئاسة اللواء أشرف موافى السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، وبحضور المحاسب عادل عبد الكريم رئيس مركز ومدينة إطسا، ومسئولى أملاك الدولة بالديوان العام للمحافظة, وذلكلإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بنطاق الوحدة المحلية بقرية أبو جندير التابعة للمركز

تمكنت الحملة من إزالة 6 حالات تعد بالزراعة على أراضى أملاك الدولة بزمام قرية أبو جندير، بإجمالي مساحة 33 فداناً و16 قيراطاً، كما تم إزالة 12 حالة تعد بالبناء على أراضى أملاك الدولة بعزب أبو ديهوم وأبو عويس وشكرى غير مأهولة بالسكان بإجمالي مساحة 3 آلاف و496 م2 بزمام القرية نفسها، كما تم فصل المرافق ( كهرباء ـ مياه ) لعدد 4 حالات أخرى مأهولة بالسكان بمساحة 740م2 .

وتم التشديد على سرعة إنهاء إجراءات التقنين لأراضى أملاك الدولة، بجانب إجراءات التصالح للمباني المخالفة طبقاً للقاعد والشروط المنظمة .

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة للتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والتأكيد على أنه لا تهاون فى الحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.



