جامعة سوهاج" تنظم دورات تدريبية مجانية لتطوير القطاع الصناعي بالمحافظة

أعلن الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج عن فتح باب التقدم لعدد من الدورات التدريبية المجانية التي ينظمها مركز دعم انشطة الوحدات الصناعية بكلية التعليم الصناعي بالتعاون مع جمعية المستثمرين بالمحافظة، والتي تهدف الي خدمة القطاع الصناعي الفني والهندسي داخل وخارج الجامعة.

وقال عزيز أن تنظيم تلك الدورات يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تطوير وتحسين القطاع الصناعي والتكنولوجي، وذلك ايماناً بدور الجامعة ومسئوليتها نحو خدمة المجتمع الخارجي.

وأضاف الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، ان تلك الدورات تستهدف العاملين بالقطاع الصناعي بالمحافظة بصفه عامة وخريجي الجامعة بصفه خاصة، وذلك لرفع مستوي وكفاءة العاملين بالقطاع الصناعي ومعرفة الجديد في التطورات الفنية والهندسية، وايضاً ربط طلاب الجامعة بسوق العمل.

وأشار الدكتور أحمد عبد الرحيم فرغلي عميد كلية التعليم الصناعي، ان الدورات تشمل دورة عن أساسيات برنامج soild work، واخري عن التحكم الآلي الكلاسيكي، بالإضافة الي دورة التركيبات الكهربائية، ودورة الحاكمات المنطقية المبرمجة pic، واخري عن توزيع انظمة القوى الكهربية power system distribution ان تلك الدورات سوف يتم عقدها بمقر الكلية بالحويتي، ويحاضر فيها نخبة من اعضاء هيئة التدريس و معاونيهم بجانب عدد من المدربين المعتمدين، مشيرا الي انه سوف يتم اختيار المتميزين بعد اجتيازهم لتلك الدورات للعمل بالمصانع المختلفة فى محافظة سوهاج .



