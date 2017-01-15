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القائم بأعمال وكيل وزارة التعليم بالفيوم يتفقد لجان التظلمات الإعدادية

القائم بأعمال وكيل وزارة التعليم بالفيوم يتفقد لجان التظلمات الإعدادية

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تفقد، صباح اليوم، محمد عبدالله القائم بعمل وكيل وزارة التعليم بالفيوم لجان التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية من درجات نتيجة الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 2018 / 2019،  حيث بدأ أولياءالأمور في تقديم التظلمات اعتبارًا من أمس الأحد والتي تستمر حتى الخميس الموافق 21 الجاري.

 

 أكد عبد الله أنه يجب أن يكون تقديم التظلم من خلال ولي الأمر (الأب أو الأمبمقر اللجنة بمدرسة الشهيد عبد الرحمن البشيه (أم المؤمنين الثانوية للبنات سابقا)،  وذلك بعد سداد الرسوم المقررة وهي20 جنيها لكل مادة، وإحضار قسيمة السداد مرفقًا بها صورة الرقم القومي.

 

كما أكد أنه سوف تتم مراجعة أوارق الإجابات، وتعديل الدرجات وفقًا للمراجعة الفنية في حالة أستحقاق درجات، موضحًا أن اللجنة سوف تتلقى التظمات من الساعة العاشرة صباحًا وحتي الساعة الثالثةعصرًا يوميًا، ولن يتم قبول أي تظلمات بعد هذا الموعد.

 


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