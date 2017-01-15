محافظ الجيزة يتفقد شاشات عرض بطوله كأس الأمم الافريقية بمراكز الشباب

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على متابعة التجهيزات التي قامت بها مديرية الشباب والرياضة داخل مراكز الشباب لاستقبال المواطنين لمشاهدة بطولة كأس الأمم الإفريقية، رافقه اللواء محمد رأفت السكرتير العام، والدكتور أحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة، تفقد المحافظ مراكز شباب (ميت عقبة، وإمبابة، والطالبية، والسلام بأحياء العجوزة، وشمال الجيزة، والعمرانية)، موجهًا بتوفير سبل الراحة اللازمة للمواطنين، والتأكد من توافر مقاعد جلوس للجميع أثناء مشاهدة مبارايات البطولة.

كما شدد على الالتزام بمعايير الأمن والسلامة في أماكن عرض المبارايات، والتأكد من تأمين أبواب للدخول والخروج والطوارئ بمقر شاشات العرض حفاظًا على سلامة المواطنين، موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتوفير سبل الراحة لرواد الأندية، ومراكز الشباب، ورفع كفاءة النظافة والتجميل بمحيط مراكز الشباب، والتنسيق الدائم مع مديرية الشباب والرياضة لإزالة أي معوقات على الفور.

فيما أوضح أنه تم تجهيز المقرات الخاصة بعرض المبارايات التي تقام بمصر وتستمر حتى 19 يوليو 2019، حيث تم تزويد مراكز الشباب بشاشات عرض لنقل الأحداث والفعاليات المختلفة المتعلقة بالبطولة لإتاحة الفرصة أمام المواطنين من أبناء المحافظة بمختلف الأحياء والمراكز والمدن لمتابعة المباريات وتشجيع المنتخب المصري في البطولة.

وفي تصريحات له، أشاد راشد بحفل افتتاح بطوله الأمم الإفريقية، مؤكدًا جدارة الدولة فى تنظيم الأحداث والفعاليات الكبرى، وضمان ظهورها على الوجة الأمثل في ظل تضافر مجهودات جميع الأجهزة المعنية بالدولة.



