محافظ سوهاج في متابعة لغرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة





تفقد اليوم الدكتور أحمد الانصاري محافظ سوهاج غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة بمقرها بمديرية التربية والتعليم حيث تابع سير الامتحانات وانتظام اللجان بمراكز المحافظة .

هذا وقد تغيب اليوم 1071 طالبا وطالبة عن أداء أمتحان مادة الإقتصاد فى ثانى أيام إمتحانات الثانوية العامة، حيث بلغت جملة المتقدمين 19 ألف 450 طالب وطالبة حضر منهم لأداء الامتحان 18 ألف 379 طالب وطالبة جاء ذلك في البيان الذي اصدرته غرفة عمليات متابعة أمتحانات الثانوية العامة بمحافظة سوهاج ولم تسجل الغرفة أى شكاوى حتى إنتهاء الإمتحان.

كانت قد انطلقت في الثامن من شهر يونيو الجاري الموافق السبت الماضي ماراثون امتحانات الثانوية العامة حيث يؤدي 21 ألف و 839 طالب وطالبة الإمتحان داخل 67 لجنة موزعين على 11 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة

صرح بذلك الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج مشيراً إلى أن الطلاب مقسمين إلى 12183 علمى علوم و2694 علمى رياضة و6962 القسم الأدبى .

وأوضح الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج بأنه تم تجهيز الإستراحات الخاصة بالملاحظين والمراقبين وعددهم 25 استراحة مجهزة بمبردات مياه وثلاجات وأسرة ومراتب وتم التنسيق مع مدريات الأمن والكهرباء والصحة والتموين وهيئة الإسعاف لتوفير التأمين اللازم للجان والكهرباء وتوفير التغذية البديلة فى حالة إنقطاع التيار الكهربائى ،والصحة لتوفير الزائرات الصحيات للمرور على اللجان ،والتموين لتوفير الخبز للجان، وخاصة المراقبين المقيمين.

وأوضح شلتوت أن غرفة العمليات بديوان عام مديرية التربية والتعليم في حالة انعقاد مستمر لمتابعة أعمال سير الامتحانات على مستوى المحافظة، ومعرفة نسب الحضور والغياب بكل لجنة ومتابعة أى مشكلات قد تحدث أثناء سير الامتحانات



