محافظ الفيوم يشهد احتفال قصر الثقافة بذكرى المولد النبوي الشريف

شهد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، مساء أمس احتفالية قصر ثقافة الفيوم بمناسبة ذكري المولد النبوي الشريف، بحضور الدكتور أحمد جابر رئيس جامعة الفيوم، والفنان جلال عثمان رئيس الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، والدكتورة سماح دياب مدير عام ثقافة الفيوم، والعقيد طارق محمد المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور حسني وكيل وزارة الأوقاف والشيخ سعيد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية.



في بداية الاحتفال قدم محافظ الفيوم التهنئة للحضور وللشعب المصري وشعب الفيوم العظيم، داعيًا المولى عز وجل أن يمن على أمتنا الحبيبة مصر بالخير واليمن والبركات ومزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة السياسية الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما شدد المحافظ على الاقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم آخذين منه العبرة والمثل في جميع مناحي حياتنا، مؤكدًا تضافر الجهود والمحبة المتبادلة والإيثار وإنكار الذات والعمل من خلال منظومة متكاملة في إطار الفريق الواحد.

وتخلل الحفل عروضًا فنية وأناشيد دينية وفقرات غنائية في جو من الألفة والمحبة.