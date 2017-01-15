محافظ المنوفية يتقدم المسيرة الشبابية احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة

تقدم، صباح اليوم، اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية المسيرة الشبابية احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة، بمشاركة رئيس مركز ومدينة شبين الكوم، ووكيل وزارة الشباب والرياضة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، وعدد من شباب المدارس والجامعات.

انطلقت المسيرة بداية من الإستاد الرياضي بشبين الكوم مرورًا بديوان عام المحافظة، حيث تقدم المحافظ المسيرة وسط أبنائه طلاب المدارس والجامعات من حاملي الأعلام، وعزفت فرقة الموسيقى العسكرية العديد من المقطوعات الموسيقية الوطنية، كما تضمنت المسيرة الأغاني الوطنية وعرض فقرة التنورة احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة.

هذا وقدم المحافظ خالص تهانيه لشعب المنوفية بهذه المناسبة العظيمة، معربًا عن سعادتة البالغة بهذا اليوم الذي جسد بطولات المصريين وتضحياتهم وتمسكهم بوطنهم، مؤكدًا الدور الرائد الذي لعبه أبناء المنوفية على مر العصور.

وأوضح «عباس» أن شعب المنوفية نسيج واحد يعي ويقدر الحفاظ على وطنه، مؤكدًا أن هذا اليوم سيظل عيدًا تحتفل به المحافظة بما يعزز قيم الانتماء وترسيخ الوطنية في قلوب المصريين، داعيا المولى عز وجل أن يعم علينا وعلى مصرنا الغالية الخير والنماء والتقدم، وأن تظل راية مصر عالية خفاقة تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفى نهاية الاحتفال، حرص محافظ المنوفية على التقاط بعض الصور التذكارية مع المشاركين تزامنًا بالاحتفال بالعيد القومى للمحافظة.







