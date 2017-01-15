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900 شاب وفتاة في برنامج إعداد القيادات المجتمعية بالوادي الجديد

900 شاب وفتاة في برنامج إعداد القيادات المجتمعية بالوادي الجديد

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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن تنفيذ برنامج لإعداد القيادات المجتمعية للشباب والفتيات بمركزي الداخلة وبلاط بحضور 900 شاب وفتاة.

أكد مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، بهاء شوقي، تنفيذ بفعاليات رنامج إعداد القيادات المجتمعية لأعضاء مراكز الشباب في الداخلة وبلاط

بمقر مركز شباب مركز الداخلة، بمدينة موط، بحضور يوسف الدمرداش، وكيل المديرية، والدكتور  مصطفى على أحمد،  مدير المكتب الفنى لوزير الشباب

والرياضة

أضاف بهاء، أن البرنامج يمنح شهادة معتمدة من وزارة الشباب والرياضة، علي أن يكون السن من 16 حتي35 سنة،  بلغت نسبة الحضور ٩٠٠ شاب وفتاة من مركزي الداخلة وبلاط.

 

 


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