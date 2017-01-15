رئيس جامعة جنوب الوادى يكرم الطلاب  الفائزين بكأس المعرفة

كرم الدكتور يوسف الغرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، الطلاب الفائزين في مسابقة كأس المعرفة والتى نظمتها جامعة عين شمس بالمعسكر الدائم برأس البر بمشاركة 15 جامعة وانتهت بفوز جنوب الوادى بالمركز الأول، وشهد التكريم الدكتور محمود خضارى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق والدكتور محمد أبوالفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ومنح رئيس الجامعة شهادات التقدير للفريق المشارك في المسابقة والذى ضم الطلاب محمد صبور سعدالدين وأسماء فكري مصطفي وأحمد عبدالفتاح أبوالخير وصابرين علي محمد، وفريق الإشراف الذى ضم منصور حسين مشرف الوفد ومحمد عدلي مدير النشاط العلمي ومحمد وليد مدير رعاية الشباب المركزية.

وأشاد رئيس الجامعة بالمشاركة المتميزة لطلاب الجامعة، مؤكداً بضرورة التمثيل المشرف في كافة المسابقات القمية، وأكد أن العام الاكاديمى الجديد سيشهد حزمة من الأنشطة الطلابية الثقافية والدينية والفنية والرياضية بما يساهم في تنمية قيم الولاء والانتماء لدى الشباب

وقال الدكتور محمد أبوالفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان جامعة جنوب الوادى نجحت في الحصول على كأس المعرفة بعد التفوق على 15 جامعة شاركت في المسابقة هى عين شمس، المنصورة، حلوان، بنى سويف، الوادى الجديد، أسوان، سوهاج، الدلتا للعلوم، بنها، قناة السويس، المنوفية، الفيوم، السادات والسويس إضافة إلى جنوب الوادى.



