حملة توعوية لحماية مواردنا الطبيعية بالبحر الأحمر

نظمت محميات البحر الأحمر بمنطقة شاطئ الفيروز شمال الأحياء حملة توعوية للحفاظ على مواردنا الطبيعية للبيئة المائية، بمشاركة مياه البحر الأحمر وعدد من الجهات ومنظمات المجتمع المدني تحت شعار "حماية مواردنا الطبيعية للبيئة المائية".

حيث قام فريق التوعية بالشركة بتوزيع المطبوعات التي تحمل رسائل للتوعية المائية بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها، كما تم تعريف المشاركين في الحملة بالخدمات التي تقدمها الشركة وفى مقدمتها خدمة الخط الساخن 125 الذى يعمل طوال 24 ساعه لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور، وخدمة تطهير الخزانات من خلال فرق متخصصه وبأسعار رمزيه، وخدمة الواتس آب

على رقم 01001849993 والخاص بتلقي الاستفسارات حول مواعيد ضخ المياه

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