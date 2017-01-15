زراعة أول محصول للأرز الصيفي غير مستهلك للمياه بالوادي الجديد

أعلنت محطة البحوث الزراعية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، أن المحطة ستقوم خلال الأيام القادمة بزراعة أول محصول للأرز الصيفي غير مستهلك للمياه على أراضي المحافظة من أنواع معينة تم إجراء تجارب بحثية عليها خلال الفترة الماضية.



وقال الدكتور خالد يمانى، مدير عام محطة البحوث الزراعية، إن التجربة سيجري تنفيذها على مساحة فدان كمرحلة أولى، مشيرًا إلى أن هذا الصنف من الأرز يتحمل درجة الحرارة المرتفعة وملوحة وظروف التربة ويتم ريه من 10 لــ 12 يومًا مثل محصول الذرة والقمح، موضحًا أن معاملته الفنية سواء في الري أو التسميد ليست معقدة ولا تحتاج لمجهود كبير مثل الأرز العادي.

وأضاف أنه في حالة نجاح هذه التجربة سيتم إخطار الجهات المعنية، بهدف رفع الحظر عن زراعة الأرز بالمحافظة والتنسيق مع مديرية الزراعة لتحفيز المزارعين لزراعة هذا الصنف.

يذكر أن وزارة الري قررت حظر زراعة الأرز بالوادي الجديد حفاظًا على مياه الخزان الجوفي ، خاصة أن المحافظة يمكنها تدبير اللازم من كميات الأرز للاستهلاك المحلي، من خلال المحافظات الأخرى، بدلًا من زراعته على مياه الآبار الجوفية.