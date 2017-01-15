دورة تدريبية في الصناعات الحرفية لشباب وفتيات سيوة يولية المقبل

ينظم مجلس ومدينة سيوة دورات تدريبية في مجال صناعات الحرف اليدوية لشباب وفتيات سيوة مع بداية شهر يولية المقبل ،وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح نحو دعم شباب وفتيات مركز ومدينة سيوة مهنياً وخلق فرص عمل لتحسين مستوى المعيشة وحفاظاً على تراث المجتمع السيوي وعاداته وتقاليده.



صرح بذلك اللواء وفائي عبد الفتاح الحصيوى رئيس مركز ومدينة سيوة ، وأضاف أنه تم الإعلان عن فتح باب التقديم للاشتراك في الدورة التدريبية بالتنسيق مع مركز الصناعات الحرفية بمركز ومدينة سيوة اعتباراً من اليوم الأحد 23 يونية الجاري ولمدة أسبوع على أن تبدأ الدروة التدريبية للفتيات و الشباب بالواحة أول يولية القادم ولمدة شهر بواسطة مدربين ذوي خبرة في مجال الصناعات الحرفية وسيتم وذلك طبقاً لاستمارة طلب الالتحاق بالدورة التدريبية كما سيتم تكريم المتدربين المتميزين.

وأضاف أن الدورة تتضمن تدريب شباب وفتيات الواحة على أعمال (صناعة الكليم - الخياطة - التطريز - الفضة - الجريد).