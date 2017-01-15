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محافظة بني سويف تحتفل بالعام الهجري الجديد بمسجد السيدة حورية

محافظة بني سويف تحتفل بالعام الهجري الجديد بمسجد السيدة حورية

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هنأ المستشار هاني عبد الجابر ،محافظ بنى سويف، المواطنين بمناسبة العام الهجرى الجديد 1441، سائلا المولى عز وجل أن يكون عام ازدهار ورخاء على الوطن، وأن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء.

وبهذه المناسبة نظمت محافظة بني سويف بالتعاون مع مديرية الأوقاف بدأت الاحتفالية بتلاوة من القرآن الكريم ،ثم كلمة لوكيل مديرية الأوقاف تناولت الدروس المستفادة من الهجرة النبوية والتي كانت فارقا بين الحق والباطل ،حيث جسدت منهجا عظيما فى التخطيط والاعداد الجيد والمدروس والأخذ بالأسباب والتوكل على الله ،والدعوة إلى العمل والاتقان  فى سبيل تحقيق رفعة وطننا الغالى مصر، فيما اختتم الاحتفال بابتهالات دينية.

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