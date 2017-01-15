طرح كميات من اللحوم والمنتجات بأسعار مخفضة بأسواق الأقصر

طرح جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، كميات من اللحوم والدواجن والمنتجات الزراعية بأسعار مخفضة، دعما للمواطنين من أبناء محافظة الأقصر من خلال منافذ بيع الشركة المصرية، وكذا المنافذ الخاصة بمحافظة الأقصر، وذلك انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة والمشاركة في التخفيف مزز عن كاهل المواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم .



ويقدم الجهاز المنتجات بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق المحلى، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية المواطن والحفاظ على الأسعار بالسوق المحلية.

وأكد العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، أنه تم وصول كميات (2) طن من اللحوم، و(2) طن دواجن، و(1) طن خيار، و(1) طن طماطم، و(225) كيلو كوسة، و(200) كيلو فلفل أخضر بأسعار مخفضة وميسرة للمواطنين، وذلك للمساهمة في دعم السوق المحلية وإعادة ضبط الأسعار.



