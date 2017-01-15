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محافظ البحر الأحمريقدم التهاني للأنبا إيلاريون لسيامته أسقفًا للمحافظة

محافظ البحر الأحمريقدم التهاني للأنبا إيلاريون لسيامته أسقفًا للمحافظة

تاريخ النشر

 تقدم اللوء أحمد عبد الله ،محافظ البحر الأحمر، وجميع قيادات المحافظة بخالص التهاني لنيافة الحبر الجليل الأنبا إيلاريون لسيامته أسقفًا للبحر الأحمر 

كما تقدم محافظ البحر الأحمر بخالص التهاني لشعب منفلوط الكريم لاختيار أسقف وراعي لهم داعيًا الله أن يديم له الصحة والبركة في منصبه الجديد. 

كان قد تمم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس، صلوات رسامة الأنبا إيلاريون، أسقفا لإيبارشية البحر الأحمر، بمشاركة 100 من مطارنة وأساقفة الكنيسة. 

والأسقف الجديد خريج كلية علوم وحاصل على دكتوراة في الكيمياء ودخل دير العذراء البراموس عام 1999 وترهب 2001، وصار كاهنا قسا وقمصا في الدير وكان مساعدا لوكيل الدير وقد قدم الدير وذكاه، وله من العمر 53 عاما، ويخلف في ايبارشية البحر الاحمر الانبا ثاؤفيلوس الأسقف الراحل والذي كان أول أسقف عليها.

 


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