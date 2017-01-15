توفير فرص عمل للشباب بعائد بفصول محو الامية فى اسيوط





ترأس اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط اجتماع اللجنة العليا لمحو الامية وتعليم الكبار بالمحافظة لمناقشة فعاليات مبادرة " أسيوط بلا أمية " والتي أطلقتها المحافظة للقضاء على الأمية ونشر برامج التوعية بخطورة الامية .

وأعلن توفير فرص عمل للشباب وخريجى الجامعات بعائد يصل الى 2500 جنيه شهرياً فى فتح فصول محو الامية وتعليم الكبار ضمن خطة الهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار للعام المالى 2019 / 2020 وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وخطة الدولة للقضاء على الأمية وإعلان مصر خالية من الأمية في عام 2030

جاء ذلك خلال بحضور العميد مصطفى عبدالله رئيس فرع الجهاز التنفيذى لمحو الامية وتعليم الكبار بالمحافظة ومسئولي وزارة التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والأوقاف والشباب والرياضة والقوى العامة وممثلي المجلس القومى للمرأة وممثلى جامعتى أسيوط والازهر والمنطقة الازهرية ورؤساء المراكز والاحياء ولفيف من ممثلي الكنائس الارثوذوكسية والكاثوليكية والانجيلية بالمحافظة .

وشدد محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – على تكثيف الجهود وتفعيل مبادرة " أسيوط بلا أمية " للاسراع فى برامج محو الامية وحث الشباب على المشاركة فى تلك البرامج وفتح فصول جديدة بالقرى والنجوع بالتنسيق مع كافة مؤسسات المجتمع المدنى معلناً تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة ونشر الوعي بخطورة الامية وحث السيدات على المشاركة فى برامج تعليم الكبار .

يذكر ان محافظ أسيوط قد أعلن عن توفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين من الحاصلين على مؤهلات (متوسطة ، فوق متوسطة ، عليا) وجميع العاملين بالقطاع الحكومي ومكلفات الخدمة العامة من خلال فتح فصول محو الأمية وتعليم الكبار بجميع قرى ومراكز المحافظة والاستفادة من المنح والمكافآت المقدمة للمعلمين بتلك الفصول وقدرها 300 جنيه عن الدارس الناجح بحد أدني 10 دارسين و 25 دارس كحد أقصى بالفصل الواحد في دورة مدتها 3 أشهر على أن يتقدم الخريج إلى هيئة تعليم الكبار بالمحافظة بعنوانها الكائن بالدور الأول بعمارة الأوقاف بميدان المجذوب بحي غرب أسيوط.



