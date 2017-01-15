محافظ قنا يشهد احتفالية مكافحة ختان الإناث

شهد الواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، احتفالية المجلس القومي للمرأة بقنا بحملة اللجنة الوطنية للقضاء على الختان " شهر بدور " بمسرح قصر ثقافة قنا، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للقضاء على ختان الاناث بحضور الدكتورة هدى سعدى مقرر المجلس القومي للمرأة بقنا والاستاذ حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ورجال الدين الإسلامي والمسيحي واعضاء المجلس القومي للمرأة وعدد من السيدات والفتيات .



اوضح محافظ قنا ان حملة التوعية التي اطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث " شهر بدور " برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة والدكتورة عزة العشماوى الامين العام للمجلس القومي للطفولة تهدف الي نشر الوعى بمخاطر ختان الإناث والتي قد تؤدى الي الوفاة مثل حادثة الطفلة بدور والتي فقدت حياتها اثناء جريمة ختان

واكد الهجان على دعم القيادة السياسية لحقوق المرأة والفتاة المصرية لتسريع خطوات القضاء على ختان الإناث وحماية حقوق بناتنا من كافة أشكال العنف والإساءة ، مثنيا على الجهود المكثفة التي يبذلها المجلس القومي للطفولة والامومة بمشاركة المجتمع المدني لتحسين وضع الفتاة المصرية لتشارك بفاعلية في تحقيق خطط التنمية الشاملة



وذكر وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ان الجمعيات الاهلية لها دور فعال وموثر في مناهضة ختان الاناث حيث قامت بتنظيم ندوات توعية وزيارات منزلية عن طريق الرائدات والمرشدات بالقري والنجوع ، واضاف ان مشروع تمكين الجمعيات الاهلية لمكافحة الختان يهدف الي تعزيز قدرة منظمات المجتمع المدني لمكافحة الختان وتمكين الفتيات والنساء من ممارسة حقوقهن الصحية ويتم تنفيذه بعدد 4 مراكز بمحافظة قنا من خلال 13 جمعية اهلية.

