إستبدال المطبات الصناعية باسفلتية  مطابقة للمواصفات  بشوارع مطروح



أكد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح أن اعمال التطوير بمدينة مرسى مطروح تستهدف الارتقاء بالشكل الحضارى وتحقيق الصالح العام وخدمة المواطنين ، خاصة بمجال تمهيد وتيسير الطرق والحفاظ على ارواح المواطنين

واوضح محافظ مطروح أنه تلبية لأراء ومقترحات المواطنين بشان استبدال المطبات الصناعية باخرى اسفلتية تعمل على سيولة الحركة ومنع الحوادث خاصة بشارع علم الروم .

من جانبه أكد المهندس احمد على وكيل وزارة الاسكان بمطروح أن مديرية الاسكان بالمحافظة المشرفة على الاعمال بالتعاون مع الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية المنفذة للاعمال بدأت العمل على ازالة المطبات غير الفنية التى تم تركيبها من قبل واستبدالها بمطبات اسفلتية بشارع علم الروم واستكمالها من مدرسة الهدى حتى اخر الشارع مع تعميمها على باقى الشوارع.