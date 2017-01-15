محافظ البحر الأحمر يؤكد سرعة الانتهاء من المساكن البديلة للعشوائيات

شدد المحافظ على جهاز التعمير بسرعة الانتهاء من البنية التحتية للمساكن البديلة للعشوائيات بمدن المحافظة مؤكداً على ضرورة الانتهاء من أعمال توصيل وتركيب كافة المرافق الخاصة بمشروعات تطوير العشوائيات والتي تواكب قرابة انتهاء أعمال الإنشاءات وتسليم كافة الوحدات (إسكان الروضة بالغردقة _ إسكان سفاجا _ إسكان القصير _ إسكان رأس غارب)،.



وأشار عبد الله إلى ضرورة استهداف المناطق العشوائية الأخرى والمنازل الغير آمنة مؤكداً على رؤساء المدن واستشاري المحافظة صندوق تطوير العشوائيات بإجراء حصر دقيق للمستحقين ومنازل أهالينا الغير آمنة والغير لائقة لجميع بالمدن وكافة المناطق بأراضي المحافظة حتي يتم عمل منازل لائقة لهم و القضاء علي العشوائيات.

وأكد المحافظ على مسئولي مجالس المدن بالمحافظة بضرورة عمل بحث اجتماعي لسكان المناطق ذات الخطورة الداهمة ليتم استهدافهم خلال خطة تطوير العشوائيات.

وأوضح عبد الله أنه يجب تحديد الموقف الكامل لجميع المستحقين عن طريق معرفة كافة أولويات الدعم المقدم من الدولة من مساكن أو أراضي لهم حتى يتم تحديد المعاملة المالية المناسبة لهم ، مشيراً إلى أنه يجب توصيف كل حالة من حالات المستحقين وعرضها على اللجنة التي ينطبق عليها الشروط والضوابط من عدمه.

كما أكد المحافظ على أهمية انشاء الوحدات البديلة للعشوائيات بمدينتي حلايب وشلاتين على الطراز المعماري الذي يتناسب مع الطبيعة بهذه المدن وذلك للحفاظ على المحميات الطبيعية والحياة البدوية .



