جامعة الوادي الجديد تحتفل بثورة 30 يونيو

عقدت جامعة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، اجتماعا بحضور اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، والدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس الجامعة وأعضاء المجلس وعمداء الكليات، لمناقشة آليات تطوير العمل بالجامعة والتوسع في الأنشطة الطلابية وتشجيعها، ومناقشه آليات تفعيل دور الجامعة في خدمه المجتمع.



وعلي هامش الاجتماع شهد الزملوط الاحتفالية التي نظمها اتحاد الطلاب بكلية التربية بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو والتي تضمنت فقرات وعروض فنية متنوعة.

وأهدي المحافظ درع المحافظة للدكتور عاطف أبو الوفا رئيس الجامعة السابق، تقديرا لما قدمه من مجهودات خلال فترة رئاسته، كما أهدي أيضا درع المحافظة لرئيس الجامعة الحالي، تقديرا لجهوده المستمرة في الارتقاء بمنظومة التعليم داخل الجامعة، ودورها في خدمة المجتمع في مختلف المجالات