محافظ المنوفية يقوم بجولة تفقدية بشوارع مدينة سرس الليان

قام اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية بجولة تفقدية مترجلا سيراً علي الأقدام بمدينة سرس الليان ، للإطمئنان على الحالة العامة للمدينة والتأكد من مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، بحضور رئيس مدينة سرس الليان والنائب أسامة شرشر عضو مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية وجمع من أهالى المدينة.



حيث تفقد المحافظ منطقة كوبرى الحجاجية على ترعة السرساوية ، وإستمع لطلبات الأهالى بإحلال وتجديد الكوبرى وتوسعته، وعلى الفور أكد المحافظ على أنه سيتم دراسة تطوير ورفع كفاءة الكوبرى لتيسير الحركة المرورية بالمدينة بالتنسيق مع الجهات المختصة وحفاظاً على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام .

كما تفقد المحافظ قطعة الأرض المخصصة لإنشاء محطة رفع صحى بحوض الملقة الشرقية بمساحة 612.5 متر مربع والتى ستخدم أهالى منطقة سكة الملقة وضواحيها، هذا ووجه المحافظ المختصين بسرعة الإنتهاء من تجهيز هذه القطعة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية وبما لا يخالف القانون .

وخلال جولته التفقدية بشوارع المدينة إستمع المحافظ للعديد من شكاوي المواطنين ووجه بسرعة دراستها والعمل علي حلها في إطار اللوائح والقوانين المنظمة ، مؤكداً علي أنه لا يوجد أحد فوق القانون وأنه لن يتواني في إتخاذ أي قرار من شأنه تيسير مصلحة المواطنين حفاظا علي حقوقهم .

فيما أعرب الأهالى عن سعادتهم بالجهد الميداني الذي يبذله محافظ المنوفية منذ لحظة وصوله المحافظة وسعيه الدائم لوصوله إلي هموم ومشاكل المواطنين والعمل علي حلها في أسرع وقت .



