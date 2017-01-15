رئيس مدينة الغردقة يسلم شهادة الاعتماد والجودة لمدرسة الغردقة الثانوية

قام اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة اليوم بتسليم مدرسة الغردقة الثانوية للبنات شهادة اعتماد الجودة والتي تحصل عليها المدرسة للمرة الثانية وذلك بحضور نورا فاضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحرالاحمر ومحمد إبراهيم مدير ادارة الغردقة التعليمية وكمال سليمان رئيس مجلس أمناء البحرالاحمر حيث حرص رئيس المدينة علي حضور طابور الصباح والقي كلمة أكد خلالها اعتزازة وتقديرة لأسرة المدرسة وتميزها وحصولها على الجودة متنميا للطالبات استمرار التميز والتفوق.



وقام رئيس المدينة بتوزيع شهادات التقدير ودرع التميز وشهادة اعتماد الجودة لمديرة المدرسة مديحة إبراهيم بجانب تكريم المشاركين فى الفوز بشهادة اعتماد الجودة وعقب الاحتفال عقد رئيس المدينة اجتماعا داخل المدرسة بحضور وكيلة وزارة التربية والتعليم ومديرالادارة التعليمية ومجلس الأمناء تناول أهم المشكلات العاجلة الخاصة بالمدارس للعمل على إزالة كل المعوقات من أجل النهوض بالعملية التعليمية بالغردقة حيث تم مناقشة عدة مقترحات لتنفيذها طبقا لاولويات المدارس وأكد رئيس المدينة انة على تواصل ومتابعة يومية المدارس بالمدينة فى إطار الجهود المبذولة للنهوض بالعملية التعليمية وبناء الانسان.







