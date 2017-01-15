مسابقة للطلاب المثاليين بـ"المنتدى الأول لقادة شباب جامعات الصعيد

مسابقة للطالب والطالبة المثاليين بـ"المنتدى الأول لقادة شباب جامعات الصعيد" بالمنيا

أقامت جامعة المنيا ضمن فعاليات المنتدى الأول لقادة شباب جامعات الصعيد، والمُقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، مسابقة تنافسية للحصول على لقب الطالب والطالبة المثاليين بين طلاب الجامعات المشاركة في فعاليات المنتدى، حيث شارك فيها طالب وطالبة من كل جامعة، بإجمالي 10طلاب من جامعات "سوهاج، وأسيوط، وبني سويف، الفيوم والمنيا".



وقامت إدارة المنتدى بوضع مجموعة من المعايير للمسابقة شملت أن يتقدم الطالب والطالبة بمبادرة مجتمعية واقعية للمساهمة في "مكافحة الفساد والقضاء عليه"، بحيث يتوفر بمقترح المبادرة فكرة واقعية، وأن تكون أهداف وآليات العمل واضحة، ومقترح للميزانية والفئة المستهدفة بها، والنطاق الجغرافي لتنفيذها، وعوامل النجاح، والنتائج المرجوة منها، بالإضافة إلى نسبة مشاركة الطالب والطالبة في المشاركات المجتمعية بكليته وجامعته، وكذلك على مستوى الجامعات المصرية، وإجادة الطالب والطالبة التعامل مع الحاسب الآلي، ومهارات الطالب المعرفية والشهادات في الدورات التدريبية من شهادات التنمية البشرية، ومهارات الإدارة، والسيرة الذاتية، إلى جانب تقييم الطلاب خلال عرضهم لمبادراتهم، وكذلك حوارهم ومناقشتهم خلال المقابلات الشخصية.

قام بتحكيم المسابقة الدكتور محمد نجيب قناوي أستاذ بكلية الزراعة، والدكتور بليغ حمدي أستاذ مساعد بكلية التربية، والدكتورة حنان محمد عاطف أستاذ بقسم الاجتماع بكلية الآداب، ومن المقرر أن تعلن نتائج المسابقة في حفل ختام المنتدى.





