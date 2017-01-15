محافظة الوادي الجديد تتجه لتصنيع التمور بدلاً من تصديرها









أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة تتجه حاليًا لتصنيع محصول البلح داخل مصانعها، سواء الحكومية أو الخاصة، لافتًا إلى أنه عَقَدَ أكثر من لقاء مع المنتجين والمصنعين؛ بهدف الوصول إلى آلية لتنظيم عملية الزراعة والبيع والتصنيع.

ولفت الزملوط -في بيان صحفي، إلى أن عملية التصنيع داخل المحافظة ستتم على عدة مراحل، تبدأ من تدريب المزارعين على أساليب الزراعة الحديثة وتحقيق أكبر إنتاجية من المحصول، ثم تشجيع أصحاب المصانع والمستثمرين على تطوير مصانعهم وتوفير القروض الميسرة لهم بالتنسيق مع البنوك، فضلاً عن تخفيض رسوم خروج البلح المُصنَّع من المحافظة.

ونوه المحافظ إلى أن وَفْد "جائزة خليفة الدولية"بدأ بتطوير المصنع الرئيسي بالمحافظة لتشغيله بالطاقة الشمسية، وإضافة خطوط إنتاج جديدة ليتسع لـ4 آلاف طن بدلًا من 1700 حاليًا مشيراَ إلى أن وزارة الصناعة أبرمت "عقود تصدير" لبلح الوادي الجديد إلى عدد من الدول الآسيوية والعربية الأمر الذي سيساهم في رفع الأسعار بدءًا من الموسم المقبل، موضحاً أن الأسعار تُرِكَت للعرض والطلب.



